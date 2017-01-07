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Безопасность

Завершена разработка плана второй экспедиции на остров Матуа

03:4707.01.2017
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Остров Матуа. Архивное фото
© РИА Новости. Роман Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 7 янв — РИА Новости. Завершена разработка детального плана второй экспедиции на остров Матуа Курильской гряды, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года, сообщил журналистам в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

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© РИА Новости. Виталий Аньков
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"В штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжается подготовка научно-исследовательской экспедиции на остров Матуа, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года. В настоящее время завершена разработка детального плана обследований курильского острова, определен личный состав и необходимая техника для изыскательских работ", — сказал Матвеев.

По его словам, экспедиция министерства обороны РФ, Русского географического общества (РГО) и ТОФ в количестве 200 человек под руководством замкомандующего ТОФ вице-адмирала Андрея Рябухина проводила на острове Матуа в 2016 году масштабные исследования. На острове был оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория.

"Специалистами проведено более тысячи лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям. Также было сделано более 200 измерений внешней среды. Проведена радиационная и химическая разведка более 120 километров маршрута, обследованы все фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами была проведена работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова", — уточнил представитель ТОФ.

В сентябре 2016 года командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что научные экспедиции на остров Матуа не проводилось с 1813 года, а в 2016 году впервые после такого большого перерыва ученые РГО и военнослужащие с апреля по сентябрь изучали остров.

Японцы начали осваивать Матуа с 1930-х годов и придавали ему исключительно военное значение. "Остров служил плацдармом для дальнейшей экспансии и захвата полуострова Камчатка. Была создана уникальная система подземных сооружений, соединенных единой системой тоннелей. Подземные сооружения — это отдельная тема, которая требует глубокого изучения", — отметил Авакянц.

Остров Матуа из Курильской гряды
© Фото: Русское географическое общество/Андрей Горбань
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По его словам, подземные сооружения делятся на два вида: фортификационные и сооружения непонятного предназначения — прямоугольные, квадратной и круглой формы, протяженностью до 150 метров. Он также сообщил, что в ходе экспедиции была обнаружена посуда с символами, характерными для императорской семьи — звездами, то есть остров посещало высшее военно-политическое руководство Японии во время войны, а гарнизону уделялось повышенное внимание.

"Если на всех островах японские гарнизоны сражались ожесточенно, до последнего солдата, то остров Матуа капитулировал в последнюю очередь, но капитулировал без боя. Гарнизон насчитывал 7,5 тысячи человек и, что не характерно для японской армии, никакого сопротивления не оказал. Мы сделали вывод, что гарнизон выполнил свою главную задачу — убрал все следы и все факты, которые могли навести на раскрытие истинного характера деятельности на этом острове", — подчеркнул адмирал.

Он отметил, что дальнейшего изучения требует и остров Топорковый, который, предположительно, связан с Матуа подземными тоннелями.

Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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"С разрешения и по указанию президента РГО (министр обороны РФ Сергей Шойгу — ред.) в 2017 году мы проводим вторую экспедицию с привлечением широкого круга специалистов — Академии наук, РГО и Московского государственного университета. Требует дальнейшего изучения фауна, флора этого острова, вулканическая деятельность, система водоснабжения, подземные сооружения, в том числе подводные. И кроме того, необходимо проведение археологических исследований", — заключил командующий ТОФ.

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Безопасность
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6 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • algreat
    На сколько мне известно :столько лет ни чего не делали" из за опасности исследования этих островов. Каждый остров был крепостью . И надо отдать должное японцам они хорошо защитили свои тайны на каждом острове на Курилах . В СССР много раз пытались исследовать острова. Но из за наличия многочисленных хитроумных ловушек иследовать острова было очень опасно. Лишних человеческих жертв в мирное время никому не нужны. Острова были закрыты для посещения.
    10:49
    07.01.2017
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  • Andrey R
    ""Остров служил плацдармом для дальнейшей экспансии и захвата полуострова Камчатка"
    Дырку им от бублика а не Курилы.
    13:42
    07.01.2017
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