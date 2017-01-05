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Безопасность

Российская авиация пополнится пятью новыми бомбардировщиками

16:4905.01.2017
(обновлено: 16:51 05.01.2017)
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС на тренировке групп парадного строя авиации к параду Победы
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Подразделения дальней авиации Воздушно-космических сил России в 2017 году примут на вооружение пять модернизированных бомбардировщиков, сообщили журналистам в четверг в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Многоцелевой истребитель СУ-30СМ 31-го авиационного истребительного полка на взлетно-посадочной полосе аэродрома в городе Миллерово
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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"В 2017 году в авиационные части дальней авиации поступят пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что в прошлом году в соединения дальней авиации поступили два модернизированных ракетоносца Ту-160 и два ракетоносца Ту-95МС.

"В течение прошлого года летчики Ту-160 и Ту-95МС на 10% увеличили количество полетов с дозаправкой в воздухе. Максимальное количество летного состава получили натренированность по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования, включая и молодые экипажи", — отметили в ведомстве.

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© РИА Новости. Павел Лисицын
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Ту-95МС, созданный в качестве носителя нового вооружения — стратегических авиационных крылатых ракет большой дальности — и запущенный в серийное производство в 1981 году, является модификацией стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года. В настоящее время авиационно-ракетный комплекс Ту-95МС имеет значительный модернизационный потенциал в части оснащения новым, более эффективным ракетным оружием и оборудованием.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970–1980-х годах. Состоит на вооружении с 1987 года.

Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.

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