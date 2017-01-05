Миротворцы ЦВО в 2017 году примут участие в 15 учениях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, в 2017 году примут участие в 15 учениях, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе округа.

"В 2017 году служащие миротворческой бригады ЦВО примет участие в 15 учениях. Основным мероприятием боевой и специальной подготовки станет двухстороннее батальонное тактическое учение на Рощинском полигоне в Самарской области", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в наступившем году боевая подготовка миротворцев будет направлена на совершенствование их индивидуальных способностей, повышение мастерства, умений командиров управлять своими и приданными подразделениями в условиях современного боя, требующего быстрого принятия решений.

Миротворческая бригада ЦВО была создана под эгидой ООН в 2005 году в Самарской области и является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках России. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.