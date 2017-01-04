Ховаев: Россия готова поставлять Филиппинам современные самолеты и подлодки

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия готова поставлять на Филиппины современное оружие, включая самолеты и подводные лодки, заявил посол РФ в Маниле Игорь Ховаев.

"Мы готовы поставлять легкое огнестрельное оружие, некоторые самолеты и вертолеты, подводные лодки и многое другое оружие. Не подержанное, а новейшее оружие", — приводит агентство Рейтер слова посла, который дал пресс-конференцию на борту российского большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц".

Ранее министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай, сообщил о возможности приобретения у РФ стрелкового оружия для своей полиции, поскольку США, по всей видимости, приостановили продажу оружия Маниле из-за проводимой властями кампании по борьбе с наркозависимыми людьми и теми, кто распространяет наркотики.