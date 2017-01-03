Ракетные войска Черноморского флота провели более 100 учений в 2016 году

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Части ракетных войск и артиллерии провели Черноморского флота провели более 2016 учений в 2016 году, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

"В прошедшем году части ракетных войск и артиллерии, входящие в состав береговых войск Черноморского флота (ЧФ), приняли участие более чем в 100 тактических (командно-штабных) учениях и тренировках различного уровня", — сообщил он.

Отмечается, что в рамках учений военнослужащие отрабатывали ведение ракетной стрельбы по морской цели противокорабельным береговым ракетным комплексом "Бастион" и "Бал", а также артиллерийской стрельбы комплексом "Берег".

Всего подразделениями артиллерийского полка отдельной бригады морской пехоты и отдельной бригады береговой обороны было выполнено более 450 огневых задач.