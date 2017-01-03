Персональные электронные карты выдают призывниками в десяти центрах ВВО

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Десять центров персонализации данных призывников открылось в Восточном военном округе (ВВО), призывники уже получают персональные электронные карты, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ВВО.

"В ходе осенней призывной кампании на территории ВВО начали работу 10 центров персонализации данных призывников. На призывных сборных пунктах было организовано производство и выдача персональных электронных карт", — говорится в сообщении.

Персональные электронные карты содержат биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и прочую информацию по 59 пунктам. Ранее эти электронные носители персональных данных выдавались военнослужащим по прибытии в воинские части.