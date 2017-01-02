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Безопасность

Военнослужащие ВКС за год выполнили почти 30 тысяч пусков ракет на учениях

16:1802.01.2017
15532
Многоцелевой истребитель СУ-30СМ 31-го авиационного истребительного полка на взлетно-посадочной полосе аэродрома в городе Миллерово
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Военнослужащие ВКС России за 2016 год провели порядка 30 тысяч бомбометаний и пусков ракет в ходе свыше 50 военных тренировок, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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© РИА Новости. Павел Лисицын
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Отмечается, что 2016 год стал первым полноценным годом функционирования нового вида ВС РФ — Воздушно-космические силы (ВКС).

"В объединениях и соединениях ВКС проведено более 50 мероприятий оперативной и боевой подготовки, основными из которых стали учения с командованиями дальней и военно-транспортной авиации. В ходе подготовки объединений, соединений и частей ВКС налет составил более 340 тысяч часов, выполнено около 30 тысяч бомбометаний и пусков авиационных ракет, более 650 самолетовылетов для обеспечения деятельности войск", — говорится в релизе.

Штурмовики Су-25 ВКС России. Архивное фото
© РИА Новости. Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Курсанты ВКС в Краснодаре налетали рекордное количество часов в 2016 году

Также в течение года продолжалась работа по перевооружению соединений и частей ВКС на современные образцы военной техники. За год было поставлено более 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. В их числе — самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М, Ми-8АМТШ, зенитные ракетные комплексы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", различные радиолокационные станции радиотехнических войск, добавили в ведомстве.

В августе 2015 года в результате объединения ВВС и Войск воздушно-космической обороны были образованы Воздушно-космические силы России. Новый вид Вооруженных сил РФ состоит из трех родов: Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной и противоракетной обороны и Космические войска.

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Безопасность
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • vlad-kubantsev.ru
    Я бы еще добавил, что еще "каких-то" пятнадцать лет назад российские военные летчики имели по 10-15 часов "налета" В ГОД! Когда у "натовских" летунов в Европе было по 90-100 часов, а у американских - 110-120 часов налета в год. Сейчас у наших - 150-160 часов. И натовские летчики уже завидуют нашим!
    00:44
    03.01.2017
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