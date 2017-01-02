Вертолетчики Южного военного округа проведут в 2017 году более 30 учений
12:0302.01.2017
(обновлено: 12:31 02.01.2017)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Экипажи вертолетов авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) должны будут провести более 30 учений в 2017 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ЮВО.
"Планируется, что в 2017 году с экипажами вертолетов авиационного полка ЮВО будет проведено более 30 учений различного масштаба на территории Ростовской области, Ставропольского края, а также республик Северного Кавказа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все учения пройдут в горной местности, ночью, в сложных метеорологических условиях.
Вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов.
В учебных мероприятиях будут задействованы многоцелевые всепогодные боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор", ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", ударные вертолеты Ми-24П и Ми-35 "Крокодил".
Конкурс "Авиадартс-2016" в Крыму
Официальное открытие всероссийского этапа соревнований "Авиадарст-2016" состоялось под Севастополем.
Этот этап конкурса проходит на на аэродромах Кировское, Бельбек и полигоне "Чауда" под Феодосией.
В соревнованиях участвуют 59 экипажей различных родов авиации Воздушно-космических сил, которые стали победителями второго этапа конкурса.
В соревнованиях принимают участие кубинские асы — "Стрижи" и "Русские витязи", липецкие летчики в составе авиагруппы "Соколы России" и, наконец, единственные в России мастера высшего пилотажа на боевых вертолетах Ми-28Н — "Беркуты".
Летчики будут соревноваться в точности стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами, а также из авиационных пушек по наземным целям.
Также воздушные экипажи будут преодолевать Летчики будут соревноваться в точности стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами, а также из авиационных пушек по наземным целям.
Оценивать конкурсантов будет Судейская бригада, состоящая из офицеров главного командования Воздушно-космических сил, всех командований ВВС и ПВО, центров подготовки летного состава ВКС России.
Участников конкурса будут оценивать по по восьми номинациям. Одно из самых трудных заданий конкурса - поражение одной из четырех морских мишеней, расположенных на воде.
Одно из центральных мероприятий соревнований - шоу "Авиамикс", во время которого будут продемонстрированы возможности новейшей авиатехники.
Конкурс завершится праздником и авиашоу в Севастополе 5 мая.