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Безопасность

Вертолетчики Южного военного округа проведут в 2017 году более 30 учений

12:0302.01.2017
(обновлено: 12:31 02.01.2017)
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Вертолет Ми-35. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Экипажи вертолетов авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) должны будут провести более 30 учений в 2017 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ЮВО.

Штурмовики Су-25 Грач во время учений. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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В ЮВО провели около 30 учений с экипажами новейших штурмовиков "Грач"
"Планируется, что в 2017 году с экипажами вертолетов авиационного полка ЮВО будет проведено более 30 учений различного масштаба на территории Ростовской области, Ставропольского края, а также республик Северного Кавказа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все учения пройдут в горной местности, ночью, в сложных метеорологических условиях.

Вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов.

В учебных мероприятиях будут задействованы многоцелевые всепогодные боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор", ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", ударные вертолеты Ми-24П и Ми-35 "Крокодил".

Конкурс "Авиадартс-2016" в Крыму
Соревнования военных летчиков Авиадартс-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Официальное открытие всероссийского этапа соревнований "Авиадарст-2016" состоялось под Севастополем.
Соревнования военных летчиков Авиадартс-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Этот этап конкурса проходит на на аэродромах Кировское, Бельбек и полигоне "Чауда" под Феодосией.
Посетители во время всероссийского этапа международного конкурса Авиадартс-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В соревнованиях участвуют 59 экипажей различных родов авиации Воздушно-космических сил, которые стали победителями второго этапа конкурса.
Соревнования военных летчиков Авиадартс-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В соревнованиях принимают участие кубинские асы — "Стрижи" и "Русские витязи", липецкие летчики в составе авиагруппы "Соколы России" и, наконец, единственные в России мастера высшего пилотажа на боевых вертолетах Ми-28Н — "Беркуты".
Соревнования военных летчиков Авиадартс-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Летчики будут соревноваться в точности стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами, а также из авиационных пушек по наземным целям.
Соревнования военных летчиков Авиадартс-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Также воздушные экипажи будут преодолевать Летчики будут соревноваться в точности стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами, а также из авиационных пушек по наземным целям.
Соревнования военных летчиков Авиадартс-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Оценивать конкурсантов будет Судейская бригада, состоящая из офицеров главного командования Воздушно-космических сил, всех командований ВВС и ПВО, центров подготовки летного состава ВКС России.
Соревнования военных летчиков Авиадартс-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Участников конкурса будут оценивать по по восьми номинациям. Одно из самых трудных заданий конкурса - поражение одной из четырех морских мишеней, расположенных на воде.
Соревнования военных летчиков Авиадартс-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Одно из центральных мероприятий соревнований - шоу "Авиамикс", во время которого будут продемонстрированы возможности новейшей авиатехники.
Соревнования военных летчиков Авиадартс-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Конкурс завершится праздником и авиашоу в Севастополе 5 мая.
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