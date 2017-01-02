Корабли Балтийского флота совершили семь дальних походов в 2016 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Корабли Балтийского флота совершили семь дальних походов в районы Мирового океана в 2016 году, сообщил журналистам в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов

"В течение 2016 года отряды кораблей Балтийского флота, выполняя задачи дальних походов, боевых служб и межфлотских переходов побывали в Индийском и Атлантическом океанах, совершив 7 дальних походов", — говорится в сообщении.

Балтийские моряки в рамках походов заходили в порты Испании, Греции, Султаната Оман, Мальты, Кипра и Джибути. Их корабли впервые в новейшей истории флота зашли в порты Республик Куба и Тринидад и Тобаго.

Отмечается, что в настоящее время корабли и суда Балтийского флота также выполняют плановые задачи дальних походов Средиземном море и Северной Атлантике.