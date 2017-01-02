Все новобранцы Тихоокеанского флота 2016 года присягнули на верность Родине

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Все новобранцы 2016 года на Тихоокеанском флоте дали клятву в верности Родине, сообщил журналистам в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа капитан 2 ранга Владимир Матвеев
Отмечается, что клятву в верности Родине и воинскому долгу дали свыше двух тысяч военнослужащих, призванных из субъектов Дальнего Востока и западных регионов страны.
Ожидается, что в ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению плановых учебно-боевых задач в полном объеме, принимая участие в боевой учебе в составе своих подразделений.