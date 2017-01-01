На юге России интенсивно перевооружаются части ВКС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Части Воздушно-космических сил (ВКС) Южного военного округа интенсивно перевооружаются на юге страны, сообщила РИА Новости пресс-служба ЮВО.

"Новые и усовершенствованные образцы вооружения и военной техники активно поступали на Черноморский флот и на Каспийскую флотилию. Интенсивно перевооружаются и дислоцированные на юге страны части ВКС. Танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых соединений и частей получили современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А", — пояснили в пресс-службе военного округа.

В 2016 году в округе сформированы новые соединения, которые уже приступили к выполнению учебно-боевых задач.

"Комплекс проведенных тактических и командно-штабных учений и различных тренировок позволил подготовить органы управления и подразделения до уровня, позволившего успешно выполнить задачи в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016" одновременно на 18 полигонах ЮВО", — подчеркнули в пресс-службе.