Все учащиеся среднего профобразования получат отсрочку от армии с 2017 года

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Все учащиеся системы среднего профессионального образования с 1 января 2017 года будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу до завершения обучения без ограничения по возрасту, которое действовало ранее.
Так, если ранее учащиеся получали отсрочку до достижения 20 лет при поступлении после девятого класса, а после 11 классов получали отсрочку только в том случае, если достигали призывного возраста в последний год обучения, то теперь отсрочка будет действовать до окончания обучения.
Ожидается, что изменения в закон позволят обеспечить системную подготовку квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием для удовлетворения потребностей экономики и социальной сферы.
В России 1 октября начался осенний призыв на военную службу 152 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, который завершился 31 декабря 2016 года. Весенний призыв-2016 коснулся 155 тысяч человек, осенний призыв-2015 — 147 тысяч человек.