Все учащиеся среднего профобразования получат отсрочку от армии с 2017 года

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Все учащиеся системы среднего профессионального образования с 1 января 2017 года будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу до завершения обучения без ограничения по возрасту, которое действовало ранее.

"С 1 января 2017 года вводятся изменения, связанные с получением отсрочки от призыва на военную службу учащимися учреждений среднего профессионального образования — колледжей, технических лицеев и подобных им учебных заведений", — говорится в пояснительных документах к закону.

Так, если ранее учащиеся получали отсрочку до достижения 20 лет при поступлении после девятого класса, а после 11 классов получали отсрочку только в том случае, если достигали призывного возраста в последний год обучения, то теперь отсрочка будет действовать до окончания обучения.

Ожидается, что изменения в закон позволят обеспечить системную подготовку квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием для удовлетворения потребностей экономики и социальной сферы.

В России 1 октября начался осенний призыв на военную службу 152 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, который завершился 31 декабря 2016 года. Весенний призыв-2016 коснулся 155 тысяч человек, осенний призыв-2015 — 147 тысяч человек.