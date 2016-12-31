Командующий ТОФ поздравил экипажи кораблей в дальнем океанском походе

ВЛАДИВОСТОК, 31 дек – РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил с наступающим 2017 годом экипажи отряда боевых кораблей (ОБК), находящихся в дальнем океанском походе, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Адмирал Сергей Авакянц по каналам закрытой видеоконференцсвязи поздравил экипажи большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" с наступающим новым 2017 годом. В настоящее время корабли Тихоокеанского флота, в соответствии с планом боевой подготовки военно-морского флота России, выполняют задачи дальнего похода в Южно-Китайском море", — сообщил Матвеев.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из главной базы флота – Владивостока — в середине октября. За время похода корабли прошли свыше 15 тысяч морских миль, выполнены задачи боевой службы в Тихом и Индийском океанах, совершены деловые заходы в порты Индонезии и Таиланда. В середине декабря ОБК Тихоокеанского флота участвовал в международном российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэви — 2016".