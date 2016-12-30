Рогозин пригласил представителей "Алмаз-Антея" войти в Авиационную коллегию

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин пригласил представителей концерна ВКО "Алмаз-Антей" войти в состав вновь образованной Авиационной коллегии при правительстве РФ, это предложение зампред правительства озвучил в ходе совещания по исполнению гособоронзаказа заводом "Факел", входящим в концерн.

"Мы находимся на одном из предприятий "Алмаз-Антей", который иногда в шутку говорит, что очень сильно не любит авиацию, поскольку занимается противовоздушной обороной. Тем не менее, я два слова скажу именно об авиации. На днях председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал решение правительства о создании Авиационной коллегии при правительстве Российской Федерации. Сегодня вот уже на сайте правительства эта новость официализирована. Мы прекрасно понимаем, что именно "Алмаз-Антей" у нас создает необходимые системы безопасности авиационного движения, поэтому это та самая аудитория, где об этом необходимо говорить. Я хотел бы, чтобы представители Концерна вошли в состав авиационной коллегии, я вас приглашаю туда", — сказал Рогозин.

Он напомнил, что идея создания Авиационной коллегии была предложена Коллегией ВПК президенту России Владимиру Путину в конце сентября на заседании в Ижевске. Глава государства поддержал эту идею, дал исчерпывающие поручения, и документы были подготовлены. Сейчас остается утвердить списочный состав лиц, которые будут нести ответственность за такую слаженную работу, отметил Рогозин.

Перед началом совещания вице-премьер осмотрел цеха предприятия и заслушал отчет по модернизации его мощностей.