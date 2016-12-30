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Безопасность

Рогозин рассказал о планах по работе над "тяжелым" авиадвигателем

13:4630.12.2016
(обновлено: 13:55 30.12.2016)
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новый "тяжелый" авиадвигатель на 35 тонн тяги должен появиться в России к 2025 году, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе посещения завода "Факел", входящего в структуру концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Если мы выйдем на эту работу, а мы уже открыли по линии ОАК эту работу, то считайте, что к 2025 году мы должны будем получить двигатель", — сказал он.

Посетитель у авиационного двигателя АЛ-41Ф-1С стенда Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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ОДК представила все модели авиадвигателей на 25-летнюю перспективу
Рогозин напомнил, что в мае президент РФ Владимир Путин принял принципиально важное решение о разработке "тяжелого" двигателя тягой на 35 тонн, "который крайне нам необходим для достижения топливной эффективности на дальнемагистральных и на тяжелых транспортных самолетах".

По словам вице-премьера, такого двигателя Россия не разрабатывала никогда. "В СССР такого двигателя не было, к сожалению, поэтому все наши тяжелые самолеты всегда четырехмоторные, а некоторые, такие как "Мрия", вообще на шести двигателях летали", — отметил он.

Рогозин обратил внимание и на разрабатываемую линейку двигателей семейства ПД-14, которые обеспечат российской авиации набор авиационных двигателей в сегменте от 9 до 18 тонн тяги.

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Безопасность
Обсуждение
2 пользователя оставили 3 комментария
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  • Zavanet
    Главный вопрос зачем это? Особенно в военной сфере. Там важны надежность и эффективность, а не экономия топлива. В СССР и самолетов невидимок не делали. Потому, что доказали их неэффективность! Американцы обгадились с ними на практике....
    22:25
    30.12.2016
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  • Zavanet
    А удовлетворять Европейским требованиям по выхлопам для дальнемагистральным самолетам - тупик. Все равно на рынок не пустят, а изделие будет дорогущее. Проще два движка в половину мощности поставить .... ИМХО
    22:28
    30.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Вячеслав Игнатьев
    Время вспомнить про почти завершенный двигатель-гигант НК-93. Данный двигатель прекрасно подходит для транспортных самолётов.
    Для ПАК ДА возможно строительство двигателя, работающего на взрывной тяге. Но, следует отметить, двигатель данного типа не обязательно делать громоздким. Для обеспечения параметров СТЕЛС можно поставить до 10 двигателей-невидимок.
    23:39
    30.12.2016
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