Авианосец "Адмирал Кузнецов" встретит Новый год в Средиземном море

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ряд других кораблей и судов Северного флота (СФ) встретят Новый год на боевой службе в Средиземном море, сообщает в четверг пресс-служба СФ.

В преддверии новогодних и рождественских праздников в Североморском доме офицеров командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов встретился с членами семей военнослужащих и гражданских специалистов, находящихся в дальних походах.

"Вице-адмирал Николай Евменов сказал, что в Средиземном море Новый 2017 год встретят моряки и летчики Северного флота, воины сухопутных и береговых войск, гражданские специалисты, выполняющие боевые и государственные задачи на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", большом противолодочном корабле "Североморск", судах обеспечения "Сергей Осипов", "Николай Чикер", "Алтай", "Кама", — говорится в сообщении.