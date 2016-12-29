"Вертолеты России" получили право на ремонт итальянских вертолетов AW189

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Вертолеты России" получили право осуществлять ремонт и техническое обслуживание итальянских вертолетов AgustaWestland AW189, сообщил в четверг генеральный директор холдинга Александр Михеев.

Ранее гендиректор группы Leonardo-Finmeccanica Мауро Моретти заявил, что на российско-итальянском совместном предприятии "Хеливерт" в Подмосковье началась сборка итальянских вертолетов AW189 в интересах "Роснефти".

"Несмотря на санкционные ограничения, холдинг продолжил плодотворное взаимовыгодное сотрудничество со своими европейскими партнерами. Сервисный центр ЗАО "Хеливерт", являющийся совместным предприятием холдинга "Вертолеты России" и итальянской компании Leonardo-Finmeccanica, получил право осуществлять техническое обслуживание и ремонт средних вертолетов AW189", — заявил Михеев в своем обращении в корпоративном журнале "Вертолетов России".

Многоцелевой вертолет AW189 производится Leonardo-Finmeccanica Helicopters с 2011 года, разработан в том числе для работы на шельфовых проектах, поисково-спасательных операций, также выполняет транспортные и пассажирские перевозки.