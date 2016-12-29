Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией по системе ПВО

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Документ был подписан в Москве 23 декабря 2015 года.

"Ратифицировать соглашение между РФ и республикой Армения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности", — говорится в тексте документа, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение предусматривает создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

Основными задачами региональной системы ПВО являются организация и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности; поддержание системы боевого управления, а также вооружения и военной техники сил ПВО в постоянной готовности к применению; осуществление взаимодействия с войсками, входящими в состав других региональных систем противовоздушной обороны.