На Чкаловской авиабазе создадут особую авиадивизию

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министр обороны принял решение о создании особой авиадивизии на базе Чкаловской авиабазы, это не связано с крушением Ту-154 в Черном море, сообщил в четверг статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"На самом деле, давным-давно министром обороны принято решение на базе Чкаловской авиационной базы воссоздать особую авиационную дивизию. Никакой связи с произошедшей трагедией это решение министра не имеет", — сказал Панков.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.