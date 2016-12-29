СМИ: из российской армии исчезли "офицеры-сержанты"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство обороны России избавилось от всех так называемых "офицеров-сержантов". Об этом сообщает газета "Известия".

В период с 2008 по 2012 год проводилась военная реформа, в ходе которой сокращали офицерские должности. Офицерам, в основном выпускникам военных вузов, предлагали либо уволиться в запас, либо занять другие, неофицерские, должности – командиров отделений, заместителей командиров взводов, командиров боевых машин. За год – с 2009 по 2010 – количество офицеров сократилось с 335 тысяч до 150 тысяч. Кроме того, были упразднены звания прапорщиков и мичманов. Их обязанности должны были выполнять сержанты-контрактники, однако последних оказалось не достаточно, и на их должности также стали назначать офицеров. Издание отмечает, что в пик реформы, объявленной экс-министром обороны Анатолием Сердюковым, в статусе "офицеров-сержантов" находилось порядка десяти тысяч человек.

"В настоящий момент ситуация полностью стабилизировалась. До конца года оставшиеся офицеры будут переназначены. Есть планы строительства вооруженных сил и увязанные с ними вопросы комплектования офицерских должностей. Это гарантирует каждому выпускнику военного вуза назначение на соответствующую его званию и навыкам должность", – рассказал газете заместитель министра обороны Николай Панков.