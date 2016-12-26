На Балтийском флоте объявлена штормовая готовность первой степени

КАЛИНИНГРАД, 26 дек — РИА Новости. Режим штормовой готовности первой степени объявлен в местах дислокации сил Балтийского флота на территории Калининградской области из-за неблагоприятного климатического прогноза, сообщила пресс-служба Балтфлота.

По данным гидрометеорологического центра Балтийского флота, в регионе идет усиление северо-западного, западного ветра до 25 метров в секунду, порывами – до 28 метров в секунду, волнение моря достигнет шести баллов.

"На боевых кораблях Балтийского флота в пунктах их постоянного базирования проведена соответствующая подготовка к усилению ветра и волнения, заведены дополнительные швартовые концы. Согласно инструкциям, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по-штормовому оборудование верхних палуб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что режим штормовой готовности сохранится до двух часов 27 декабря, когда, согласно прогнозу, ожидается ослабление ветра.

Ранее сообщалось, что в связи с объявлением штормового предупреждения и усилением ветра калининградские энергетики переведены на круглосуточный режим работы, введен режим повышенной готовности к ликвидации возможных ЧС на объектах электроэнергетики. Из-за того, что ожидается повышение уровня воды в реке Преголя, особое внимание будет уделено энергообъектам "Городских электрических сетей", находящихся в возможной зоне подтопления.