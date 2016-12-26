АПЛ "Подмосковье" вернулась в боевой состав ВМФ после 17 лет ремонта

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Центр судоремонта "Звездочка" передал Военно-морскому флоту РФ атомную подводную лодку "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин"), прошедшую ремонт и глубокую модернизацию, сообщает в понедельник пресс-служба предприятия.

В церемонии подписания приемного акта приняли участие представители главного командования ВМФ, командования Северного флота, Беломорской военно-морской базы и Объединенной судостроительной корпорации.

"Центр судоремонта "Звездочка" передал Военно-морскому флоту России большую атомную подводную лодку "Подмосковье" после завершения ремонта и модернизации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заводских ходовых, а затем и государственных испытаний, продолжавшихся в течение ноября-декабря 2016 года, корабль выполнил несколько выходов в море для отработки задач по проверке исправности всех систем и механизмов. Результаты испытаний продемонстрировали соответствие технических характеристик корабля параметрам, заложенным в проект.

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Подмосковье" находился на ремонте с 1999 года. По данным из открытых источников, на подлодке проводились работы по ее переоборудованию в носитель глубоководного аппарата.