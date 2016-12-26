СМИ: Великобритания испугалась"Арматы" и "Курганца"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Великобритания создаст две сверхмобильные "ударные бригады", которые, как пишет газета "Известия" со ссылкой на британских военных, предназначены для "отражения российской агрессии" с использованием новейших танков "Армата" и боевых машин на платформе "Курганец".
Новые бригады станут мобильным резервом, который можно в кратчайшие сроки отправить в любой район Европы, начиная с Румынии и заканчивая Прибалтикой, отмечают "Известия".
Эксперты, опрошенные изданием, подчеркивают, что планы британских военных выглядят крайне странно. "Аяксы" будут неплохо смотреться на параде, а вот для крупномасштабных боевых действий они не подходят. Видимо, констатируют аналитики, официальному Лондону необходимо показать, что он реагирует на якобы "военную угрозу" со стороны России, вот власти и предприняли сомнительный эксперимент.
Боевую бронированную машину "Аякс" часто называют легким танком, отмечено в статье. Она весит 38 тонн и имеет 40-мм автоматическую пушку.
Для сравнения, боевая масса танка Т-14 "Армата" составляет, по открытым данным, 48 тонн, а вооружен он 125-мм гладкоствольной пушкой.
"Курганец-25" — перспективная средняя гусеничная платформа. В прошлом году на Параде Победы в Москве были продемонстрированы боевая машина пехоты и бронетранспортер на ее основе, вооруженные 30-мм автоматической пушкой.