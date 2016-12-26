"Росморпорт" получит новый ледокол "Новороссийск"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Выборгский судостроительный завод (ВСЗ, Ленинградская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в понедельник передаст "Росморпорту" дизель-электрический ледокол проекта 21900 М "Новороссийск", сообщает завод.

Головной ледокол проекта 21900 М "Владивосток" был передан "Росморпорту" в октябре 2015 года, второй ледокол проекта "Мурманск" — в декабре 2015 года. По условиям контракта, подписанного в 2012 году, ВСЗ должен был произвести полный комплекс работ по проектированию и строительству "под ключ" трех линейных дизель-электрических ледоколов проекта 21900 М. Заказчиком проекта является Федеральное агентство морского и речного транспорта, заказчиком-застройщиком — ФГУП "Росморпорт".

"26 декабря 2016 года состоится официальная церемония подписания приемного акта ледокола проекта 21900 М "Новороссийск", построенном на Выборгском судостроительном заводе", — говорится в сообщении.

Ледоколы этого проекта способны преодолевать льды толщиной до полутора метров. Они предназначены для самостоятельной проводки крупнотоннажных судов, буксировки судов в ледовых условиях и на чистой воде, тушения пожаров на плавучих объектах, выполнения работ по оказанию помощи судам, терпящим бедствие. Водоизмещение ледокола при максимальной осадке — 14,3 тысячи тонны, длина — 119,8 метра, ширина — 27,5 метра, скорость хода на чистой воде — 17 узлов.

ПАО "Выборгский судостроительный завод" — одно из крупнейших судостроительных предприятий северо-запада России. С момента основания (1948 год) верфь построила 210 судов различного назначения, девять морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений суммарным водоизмещением 1,55 миллиона тонн.