Связисты ЗВО на учениях смогли сократить время на установление связи на 15%

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Свыше 5 тысяч тренировок по развертыванию узлов связи тактического и оперативно-тактического звена провели в 2016 году подразделения войск связи Западного военного округа, сообщил РИА Новости в субботу начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

В ходе тренировок повышенное внимание было уделено вопросам резервирования альтернативных каналов связи (проводных, спутниковых, радиорелейных) в случае блокировки основного канала техническими средствами условного противника.

"Свыше 5 тысяч тренировок по развертыванию узлов связи тактического и оперативно-тактического звена провели в 2016 году подразделения войск связи ЗВО. Использование новейших средств связи, среди которых — телекоммуникационные комплексы "Редут-2УС", мобильные цифровые радиорелейные станции Р-419Л1, Р-431АМ, Р-166, мобильные и переносные станции спутниковой связи, цифровые коротковолновые и УКВ-радиостанции, позволило сократить время на установление связи на 15%, тем самым повысив боеготовность войск округа", — сказал Мугинов.

Он отметил, что в 2016 году также были отработаны вопросы повышения помехоустойчивости сетей с использованием специального оборудования. Военнослужащие широко применяли частотно-адаптивный режим аппаратуры, позволяющий улавливать помехи и уходить на новые частоты в автоматическом режиме.

"Интенсивность проведения тренировок позволила обеспечить постоянную боевую готовность системы связи ЗВО. Все мероприятия проходили в соответствии с планом боевой подготовки округа, около 80% из них командованием оценены на "отлично" и "хорошо", — заключил Мугинов.