Черноморский флот получил первый новейший гидрографический катер

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Состав специализированных судов гидрографической службы Черноморского флота (ЧФ) пополнился новейшим большом гидрографическим катером проекта 19920 "БГК-2150", сообщил журналистам в субботу представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

"БГК-2150" был построен на Судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске и прошел ходовые испытания в Севастополе. В настоящее время суда данной серии являются самыми современными среди гидрографических катеров.

"Сегодня в Севастополе прошел ритуал торжественного подъема флага гидрографической службы на новейшем большом гидрографическом катере "БГК-2150". Этот катер — первая новостройка, которая пополнила состав специализированных судов гидрографической службы ЧФ за последние несколько лет", — сказал Трухачёв.

По его информации, "БГК-2150" будет работать в составе океанографической экспедиции ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей.

Судно предназначено для выполнения комплексных гидрографических работ в прибрежных районах морей, а также обслуживания средств навигационного оборудования на закрытых акваториях. Катер оборудован современным гидрографическим комплексом на базе многолучевого эхолота, позволяющего выполнять съемку рельефа дна, а также гидролокатором бокового обзора для поиска и обследования подводных объектов. Дальность его плавания — 1 тысяча морских миль. Экипаж — 12 человек.