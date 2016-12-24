Предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей до 2022 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Петербургское предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей нового поколения проекта 22800 для Военно-морского флота России до 2022 года, сообщил журналистам в субботу начальник главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский.

В субботу он участвовал в торжественной закладке МРК проекта 22800 "Буря" на предприятии "Пелла".

"Планируется, что до 2022 года "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей проекта 22800", — сказал Воложинский.

На предприятии уже находятся на различных этапах постройки три малых ракетных корабля нового поколения проекта 22800 — "Ураган", "Тайфун" и "Шквал". Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тысяч миль.