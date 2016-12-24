Войсковая ПВО ВС России провела 120 учений в 2016 году

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Войсковая противовоздушная оборона (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России провела 120 учений, в ходе которых были поражены 1043 ракеты-мишени, заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник войск ПВО Сухопутных войск ВС России генерал-лейтенант Александр Леонов.

Войска ПВО Сухопутных войск (СВ) ВС России в субботу отмечают годовщину со дня образования. Началом формирования подразделений войсковой ПВО послужил приказ начальника штаба верховного главнокомандующего Русской армией от 13 (26) декабря 1915 года о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту. Согласно приказу министра обороны РФ от 9 февраля 2007 года, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря.

"Всего за 2016 год проведено 129 учений", — сказал Леонов. Он отметил, что в ходе этих учений уничтожены 1043 ракеты-мишени.

Формирования войсковой ПВО предназначены для прикрытия группировок войск и объектов войскового тыла, а также важных объектов инфраструктуры государства, находящихся в полосе их ответственности.

Основу системы вооружения войсковой ПВО составляют зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС и ЗРК) С-300В3, "Бук-М2", "Тор-М1", "Тор-М2У", "Оса-АКМ", "Тунгуска-М1", ПЗРК "Игла", "Верба". Основными средствами автоматизированного управления являются комплекс средств автоматизации (КСА) "Поляна-Д4М1", предназначенный для оснащения командных пунктов военных округов, армий, зенитных ракетных бригад в мобильном и стационарном вариантах исполнения, а также единый КСА "Барнаул-Т" — для оснащения подразделений ПВО мотострелковых (танковых) дивизий (бригад).

К средствам разведки относятся мобильные радиолокационные станции (РЛС) дежурного режима "Небо-СВ", "Небо-СВУ" и боевого режима "Имбирь", "Обзор", "Купол", а также переносные РЛС "Гармонь". В настоящее время проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию вооружения ПВО нового поколения. Их базовыми направлениями являются микроэлектроника, информатика и робототехника.