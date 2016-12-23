Источник: гендиром "Рособоронэкспорта" назначен глава "Вертолетов России"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Генеральным директором "Рособоронэкспорта" назначен гендиректор "Вертолетов России" Александр Михеев, сообщил РИА Новости источник в сфере ВТС.
"Александр Михеев, ранее возглавлявший холдинг "Вертолеты России", советом директоров в пятницу утвержден на должность генерального директора "Рособоронэкспорта", — сообщил собеседник РИА Новости.
Контракт Анатолия Исайкина с "Рособоронэкспортом" истек 17 декабря 2016 года.
"Наблюдательным советом "Ростеха" в пятницу Александр Михеев утвержден в должности генерального директора "Рособоронэкспорта", — сообщил собеседник агентства.