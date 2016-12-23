Эксперт прокомментировал выполнение "Уралвагонзаводом" Гособоронзаказа

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Корпорация "Уралвагонзавод", полностью выполнив Государственный оборонный заказ 2016 года, вопреки прозвучавшим ранее критическим высказываниям, полностью доказала свою состоятельность, заявил в пятницу РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, согласно которой курирующий российский оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Дмитрий Рогозин в сентябре 2016 года написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил недовольство работой "Уралвагонзавода" и в частности работой его гендиректора Олега Сиенко.

По данным издания, Рогозин якобы предложил сменить руководство компании в связи со сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой выполнению работ по Гособоронзаказу.

Несмотря на это, в декабре 2016 года официальный представитель УВЗ заявил, что компания полностью выполнила ГОЗ-2016, поставив в интересах вооруженных сил РФ более 1,2 тысяч новых и модернизированных единиц бронетехники.

"Звучали разные оценки относительно возможности и успешности выполнения НПК "Уралвагонзавод" Гособоронзаказа, однако по факту корпорация выполнила его полностью с высоким качеством, доказав свою состоятельность, квалификацию менеджмента и кадровый потенциал предприятий, входящих в УВЗ", — сказал Коротченко.

Эксперт также отметил, что продемонстрированные в 2016 году "Уралвагонзаводом" результаты не являются пределом возможностей корпорации – в случае роста потребности российской армии в бронетехнике, она сможет произвести в несколько раз больше танков и другой бронетехники.

"Корпорация УВЗ может выпускать в несколько раз больше единиц военной техники в год – все упирается в заказы министерства обороны. Кадровый и технологический потенциал компании это позволяет – будет больше заказов, будет больше единиц бронетехники поставлено. Все зависит от возможности и желания военного ведомства контрактоваться", — сказал Коротченко.

"Уралвагонзавод" — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.