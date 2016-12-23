Депутат: российская военная техника эффективнее и дешевле западных аналогов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российская военная техника эффективнее и дешевле, чем ее западные аналоги, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"У нас намного эффективнее, в том числе та техника, которая будет противодействовать противоракетной обороне НАТО. Причем можно отметить, что она стоит гораздо меньше, чем западные аналоги, но гораздо лучше. Эта техника уже получила доверие в зарубежных странах. Кредитный портфель на продажу вооружений военной техники составляет где-то около 60 миллиардов долларов", — сказал Красов РИА Новости.

"В этом году мы продали, по-моему, на 14 миллиардов долларов вооружений и военной техники. Это свидетельствует о том, что наша техника вооружения лучше и пользуется спросом", — добавил он.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что российская ядерная триада на сегодняшний день значительно эффективнее американской системы противоракетной обороны, размещенной в Европе.