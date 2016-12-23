Путин: сложно говорить о совместной с Лондоном борьбе с терроризмом

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Великобритания свернула сотрудничество с ФСБ РФ, говорить о совместной борьбе с терроризмом в таких условиях сложно, сказал президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент напомнил свои слова о том, что эффективно работать против террористической угрозы можно, только объединяя усилия.

"Но как же мы можем объединить усилия, если санкции в отношении нас, а мы — ответные меры. Если и по тому, и по другому направлению наше сотрудничество сворачивается, если, допустим, британские коллеги свернули отношения с ФСБ совершенно. Как можно говорить об эффективной работе на антитеррористическом треке? Да никак", — сказал Путин.

"Результат — пропускаем удары, тяжелые и чувствительные. Очень надеюсь на то, что все это будет восстановлено", — подытожил глава государства.

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