В СФ заявили, что Россия не будет ввязываться в гонку ядерных вооружений

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений, в том числе ядерных, с США и НАТО, по-прежнему будет придерживаться политики асимметричных ответов на угрозы, существующие в отношении нашей страны, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Россия не может соревноваться с США по объему финансовых средств, выделяемых на вооружения, и не хочет повторять опыт СССР, когда мы пытались в этой гонке вооружений соревноваться с США и НАТО", — сказал сенатор РИА Новости.
Глава комитета подчеркнул, что руководство РФ взяло курс на "асимметричные" ответы на те угрозы, которые существуют в отношении России.
"Эти меры, с одной стороны, заключаются в том, что мы стремимся минимизировать возможность нанесения ракетно-ядерных ударов, а с другой стороны — в создании систем, способных преодолеть достаточно современные ПРО других государств", — сказал Озеров.
США в 2011 году объявили о своем одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне, подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году.