Аксенов рассказал о попытках терактов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове за год зарегистрировано 13 преступлений террористической направленности, самыми резонансными из которых стали задержания украинских диверсионных групп.

Аксенов подчеркнул, что в результате совместной работы МВД, ФСБ, прокуратуры, всех силовых структур и органов власти всех уровней на территории республики не было допущено террористических актов.

"Однако в текущем году в Крыму зарегистрировано 13 преступлений террористической направленности, самыми резонансными из которых стали задержания украинских диверсионных групп", — приводит слова Аксенов его пресс-служба.

Глава Крыма, подводя итоги работы антитеррористической комиссии РК за 2016 год, подчеркнул, что оперативная обстановка в республике характеризуется ростом угрозы экспорта терроризма извне. "Это связано, прежде всего, с агрессивной внешней политикой Украины и отказом ряда стран признать факт воссоединения Крыма с Россией", – пояснил Аксенов.

Глава республики отметил, что на полуострове продолжается внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Кроме того, реализуются мероприятия по повышению антитеррористической безопасности: мест массового пребывания людей, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и транспортных средств – по порядку установления уровней террористической опасности.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".