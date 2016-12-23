Дальняя авиация ВКС отмечает 102 года со дня создания

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ отмечает в пятницу 102 года со дня создания.

"В этом году средний налет на экипаж составил более 120 часов, при этом молодые летчики налетали более 160 часов", — сообщил командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш.

Он отметил, что в течение этого года экипажи дальней авиации выполнили план по налету и боевому применению на 100%. Общий налет в соединения и частях составил более 20 тысяч часов.

"На 2017 год мы ставим перед собой задачу совершенствовать формы и способы ведения боевых действий, чтобы максимально реализовать возможности, заложенные в авиационную технику", — заявил командующий дальней авиации.

По его словам, также необходимо повысить мастерство молодого летного состава и натренированность летчиков "при выполнении боевого применения авиационных средств поражения".

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданной 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов.

За время Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тысяч боевых вылетов и сбросил более двух миллионов авиационных бомб различного калибра.

В настоящее время на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также самолеты-заправщики Ил-78.