Индия может разработать собственную систему активной защиты для Т-90МС

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 дек — РИА Новости. Правительство Индии распорядилось изучить возможность разработки системы активной защиты для танков Т-90МС, которые планируется по лицензии производить в стране, передает телеканал NDTV, ссылаясь на неназванные источники.

В ноябре комиссия министерства обороны по оборонным закупкам одобрила сделку с Россией о закупке 464 танков Т-90МС на сумму около двух миллиардов долларов. Одобрение комиссией по оборонным закупкам позволяет приступить к предметным переговорам с потенциальным поставщиком. В настоящее время Индия имеет на вооружении российские танки Т-72 и Т-90.

Индийские военные также рассчитывают, что новые танки будут оснащены системой активной защиты. Однако в процессе проведения государственного тендера возникла проблема. Индия рассматривала два варианта – российскую систему "Арена" и израильскую Trophy, поскольку, как сообщает телеканал, обе имеют хорошую репутацию и проверены боем. Но, по данным телеканала, после этапа технической оценки российская система выбыла из тендера из-за несоответствия критериям, изложенным индийским минобороны.

В результате в тендере остался один участник, поэтому у правительства уже нет возможности выбрать поставщика с наиболее выгодным предложением. На заседании комиссии по оборонным закупкам в октябре было принято решение отказаться от закупки активных систем защиты. По данным телеканала, они бы стоили Индии почти 300 тысяч долларов за комплект для одного танка. В свете этих обстоятельств принято решение изучить возможность разработки системы активной защиты в Индии в рамках программы "Делай в Индии". При этом возможно, что такие работы будут осуществляться при иностранном участии путем создания совместного предприятия.

Т-90МС — новейшая экспортная версия танка Т-90АМ. В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались на Т-90. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который обеспечивает более эффективную борьбу с живой силой противника.