Россия подарит Сербии истребители, танки и БРДМ

БЕЛГРАД, 22 дек — РИА Новости. Россия в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники, сообщил глава правительства республики Александр Вучич по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
"Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше 600 миллионов евро", — цитирует Вучича пресс-служба правительства.
Премьер Сербии добавил, что договор должен быть подписан до 23 декабря.
В настоящее время стороны обсуждают два варианта передачи военной техники. В первом случае, машины сразу будут доставлены в Сербию, где позже пройдут модернизацию. Во втором — истребители пока останутся в России и будут переданы Сербии уже после обновления.
Ранее Сербия обратилась к России с просьбой о поставках самолетов и других видов военной техники. Руководство страны таким образом рассчитывает укрепить позиции в регионе. Как ранее заявил Вучич, благодаря помощи российской стороны Сербия получит мощную эскадрилью из 10 МиГов.