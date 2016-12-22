Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но, чтобы сохранить это положение, нельзя расслабляться, недопустимы сбои в модернизации армии и флота и системе подготовки войск, заявил Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

Выступая в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, Путин поблагодарил российских военных за четкое выполнение поставленных задач в нынешнем году и поставил задачи на 2017 год.

В свою очередь министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил, что военные выполнили цели по нейтрализации угрозы РФ со стороны ПРО США в Европе, отметил возросшую антироссийскую активность НАТО и рассказал о переломе в борьбе с международными террористами в ходе операции в Сирии.

После заседания Путин провел рабочее совещание с командующими войсками военных округов РФ.

Модернизация армии и боевая подготовка

В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота, их переоснащение шло ритмично, в соответствии с графиком, отметил Путин в своем выступлении на коллегии.

"На должном уровне поддерживалось состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета. Отмечу, что доля современного вооружения в ядерных силах составила почти 60 процентов", — сказал глава государства.

Кроме того, существенно вырос уровень боевой подготовки войск, что убедительно показали итоги стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016", успешное проведение которого повысило защищённость южных рубежей России, в том числе от террористических угроз, помогло отработать организацию территориальной обороны в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, отметил Путин.

Президент отметил и прошедшие в течение года четыре внезапные проверки боеготовности войск.

"Они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях", — сказал Путин.

"Минобороны надо детально проанализировать результаты проверок и учитывать их в планах боевой подготовки на будущее, а также при организации других мероприятий подобного рода", — добавил он.

Проверка Сирией

Потенциал российских Вооруженных Сил прошел проверку на прочность и в борьбе с международными террористами в Сирии, отметил Путин.

"Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков", — сказал глава государства.

Путин отдельно отметил большую помощь, которую ВС РФ оказывают мирным сирийским гражданам; так, передано уже почти 800 тонн только продуктов и медикаментов.

"Хочу ещё раз поблагодарить руководство и личный состав Вооружённых Сил, участвующих в операции, за профессионализм и мужество", — сказал президент.

Россия сильнее всех, но расслабляться нельзя

Россия в настоящее время превосходит всех возможных агрессоров, но, несмотря на это, даже минутная расслабленность недопустима, подчеркнул президент.

"Уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого", — сказал Путин.

"В то же время хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации Армии и Флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий. Мы даже не успеем заметить. Поэтому от вас очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет", — добавил глава государства.

Россия может отразить любую агрессию за счет ядерных и обычных оборонительных средств, которые требуют постоянного совершенствования, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Мы сильнее за счет того, что придерживаемся оборонительной стратегии, и у нас основное внимание уделяется наращиванию оборонительных возможностей, не забывая об экспедиционных наступательных возможностях", — сказал РИА Новости Мураховский. Он отметил, что оборонительные возможности Вооруженных сил РФ адекватны угрозам на всех стратегических направлениях.

"Но президент России прав и в том, что вся система Вооруженных сил РФ требует непрерывного совершенствования. Это такая система, где останавливаться нельзя, где надо бежать все время", — добавил Мураховский.

Правильно выбранная стратегия развития оборонно-промышленного комплекса позволила российской армии достичь уровня, на котором она способна противостоять "любому потенциальному агрессору", считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

"Сегодня оборонно-промышленный комплекс и армия заработали на полную мощность и обеспечивают целую линейку перспективных вооружений в различных сферах: в сфере воздушного, космического пространства, морского пространства, и, конечно, наземные силы тоже получили самые новейшие комплексы вооружений", — сказал РИА Новости эксперт.

По словам Ивашова, то, что армия РФ продемонстрировала на сирийском фронте на Ближнем Востоке, показывает реальную силу России как "геополитического игрока" на международной арене.

"Мы не просто пошли защищать президента (Сирии) Башара Асада или сохранять целостность (сирийского) государства. Российские силы пошли остановить разрушительный мировой процесс. В этом сегодня сила", — заключил эксперт.

Ключевые задачи на будущий год

Путин назвал ключевые задачи, на решении которых Минобороны должно сосредоточиться в 2017 году.

Во-первых, требуется обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы.

Предстоит укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счёт ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Стратегические неядерные силы должны быть выведены на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на марше в Московской области

"Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН, в Воздушно-космических войсках, еще больше – на море, в сухопутных войсках. Нужно совершенствовать системы разведки и связи", — сказал Путин.

Во-вторых, важно выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнение заданий гособоронзаказа. Путин отметил, что к 2021 году предстоит достичь установленных показателей оснащённости войск современным вооружением и техникой на уровне не менее 70 процентов.

"Надо отдавать себе отчет в том, что для столь масштабной программы перевооружения пять лет – это не такой уж большой срок. Любое промедление в выполнении её заданий может вызвать сбой в производственной цепочке, восстановить который потом будет весьма сложно. Поэтому санкции за срыв контрактов должны быть максимально строгие. При этом важно оперативно выявлять причины нарушений и своевременно их устранять", — сказал Путин.

Третьей ключевой задачей Путин назвал четкое отслеживание любых изменений баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ. Требуется своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз России. Эти планы надо будет синхронизировать с ранее утвержденными, обновленными документами перспективного планирования — доктриной информационной безопасности России и стратегии научно-технологического развития страны.

Кроме того, в приоритетах оперативной и боевой подготовки должно быть внедрение новейших средств и программ обучения, добавил Путин.

Отдельно президент подчеркнул важность максимального использования новых возможностей в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, которые проявляют большой интерес к российским вооружениям и технике, доказавшим свою эффективность в ходе операции в Сирии.

Антироссийские действия НАТО

Также Путин назвал заботу о личном составе и укрепление социальных гарантий солдат и офицеров важнейшим вкладом в воспитание молодого поколения защитников Родины, залогом престижа и авторитета воинской службы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на коллегии, отметил, что в 2016 году отмечалось расширение характера и географии вызовов, возрастание роли военной силы в международных отношениях.

Отдельно Шойгу остановился на действиях НАТО.

Североатлантический альянс вместо совместной борьбы с терроризмом объявил Россию главной угрозой и наращивает военный потенциал у российских границ, отметил министр обороны.

"На 26 миллиардов долларов увеличен бюджет стран Североатлантического альянса, который составил 918 миллиардов. Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальона и тактические группы, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск", — сказал Шойгу.

Число полетов самолетов-разведчиков стран НАТО у границ РФ за 10 лет увеличилась в 3 раза, у западных границ — в 8 раз. Для сравнения, в 1990-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298, в 2016 году их насчитывалось уже 852, сообщил Шойгу.

Шойгу отметил, что это вынудило Россию на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и Арктике.

По его словам, общая интенсивность ведения морской разведки вблизи российских территориальных вод увеличилась в 1,5 раза. "Мы… решительно пресекаем любые попытки нарушать российские морские границы", — подчеркнул Шойгу.

Помимо этого, в 2016 году НАТО вдвое нарастил интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссийскую направленность, добавил министр.

"В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. В последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны", — отметил Шойгу.

В целом, ни одно учение иностранных государств не осталось без внимания, особенно в приграничных районах, результаты каждого из них проанализированы и учтены в учебно-боевой деятельности войск, сообщил министр.

Нейтрализация угрозы от ПРО США

Российские военные выполнили утвержденное президентом России решение по нейтрализации угрозы РФ со стороны ПРО США в Европе, сообщил Шойгу.

Он отметил, что система ПРО США в Европе выведена на уровень начальной оперативной готовности, ее элементы развертываются в Японии, а в будущем году начнут разворачиваться в Южной Корее.

Эксперты неоднократно подчеркивали, что создаваемая система ПРО США в Восточной Европе может без труда быть переоборудована для применения ракет средней дальности с целью уничтожения средств управления стратегическими ядерными силами России и их центров принятия решения.

"Универсальность пусковых установок Мк-41 системы ПРО позволяет скрытно, после небольшой доработки, разместить в них крылатые ракеты "Томагавк". Количество таких ракет у наших границ может насчитывать от 150 до 300 единиц с дальностью действия до 2400 километров. Подлетное время ракет к западным границам России составит менее 10 минут", — сказал Шойгу.

"Решение по нейтрализации этой угрозы, утвержденное Вами, Владимир Владимирович, выполнено", — доложил министр.

Планомерное перевооружение

Вооруженные силы РФ не втягиваются в гонку вооружений, а лишь планомерно выполняют программу перевооружения, подчеркнул Шойгу.

Оснащенность частей постоянной готовности вооруженных сил России современными образцами вооружений и военной техники в 2016 году доведена до 58,3 процента, сообщил министр. Шойгу добавил, что уровень исправности военной техники в 2016 году также увеличился, достигнув 94 процентов.

В 2016 году впервые в современной истории России по ее периметру создано сплошное радиолокационное поле систем предупреждения о ракетном нападении.

"Успешно завершились государственные испытания трех новых радиолокационных станций высокой заводской готовности "Воронеж" — в Орске, Барнауле, Енисейске. В 2017 году они заступят на боевое дежурство. Доведена доработка трех действующих радиолокационных станций в Барановичах, Мурманске и Печоре с применением технологии высокой заводской готовности", — сказал Шойгу.

Четыре новых полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), вооруженные подвижными комплексами "Ярс", заступили на боевое дежурство в этом году, Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными самолетами: двумя Ту-160 и двумя Ту-95МС. Группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота усилена ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Владимир Мономах". В Вооруженные Силы поставлена 41 новая баллистическая ракета. Это позволило достичь уровня оснащения ядерной триады современным вооружениями в 60%.

Кроме того, в 2016 году Воздушно-космические силы РФ получили 139 современных летательных аппаратов, четыре зенитных полка были перевооружены на зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф".

Самолеты дальней авиации выполнили 17 полетов на воздушно-патрулируемые этапы Норвежского, Северного, Черного, Японского и Желтого морей, западную часть Тихого и северо-восточную часть Атлантического океана, а также в арктическую зону

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Министерство обороны РФ Загрузка баллистических ракет РС-24 "Ярс" в пусковую установку. Кадры Минобороны

В вооруженные силы в 2016 году были поставлены 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов. "Сформированы 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Всего на вооружении находится более 600 комплексов с 2 тысячами беспилотных летательных аппаратов", — рассказал министр. По словам Шойгу, интенсивность полетов беспилотных летательных аппаратов по сравнению с 2015 годом увеличилась в полтора раза.

Армия получила и 22 тысячи современных средств связи, в текущем году их было поставлено на 6% больше, чем в 2015 году, и в результате оснащенность ВС современной техникой связи доведена до 49%.

В 2016 году завершен комплекс работ по обустройству военных объектов в Арктике, закончены работы на Новосибирских островах, архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, отметил Шойгу.

Что касается планов на 2017 год, то армия примет меры по усилению группировок на западе и юго-западе, а также в Арктике, заявил Шойгу.

Оснащенность ВС РФ новым вооружением в 2017 году должна составить более 60%, добавил министр. Четыре зенитно-ракетных полка Воздушно-космических сил РФ в 2017 году предстоит оснастить комплексами С-400.

Минобороны России совместно с российскими топливными компаниями введет до конца 2017 года в эксплуатацию 23 топливозаправочные станции, сказал Шойгу. Министерство обороны уже получило со стороны нефтяных компаний 12 миллиардов рублей, а общий объем инвестиций на все заправочные комплексы составит 18 миллиардов рублей, добавил он.

На новый качественный уровень вышла работа национального центра управления обороны РФ, оперативность принятия решений в Вооруженных силах по критически важным вопросам увеличилась за последнее время в три раза, сообщил министр.

"С учетом сирийского опыта был наработан дивизионный комплект единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Это позволило сократить время на принятие решения и планирование боя командиров и штаба", — добавил Шойгу.

Перелом на сирийском направлении

Шойгу отдельно рассказал о результатах операции ВС РФ против международных террористов в Сирии. Она предотвратила распад сирийского государства, отметил министр обороны.

"Основные задачи, поставленные Вооруженным силам перед началом операции в Сирии, выполнены. Действия ВКС России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране", — подчеркнул Шойгу.

"С начала операции российская авиация совершила 18 тысяч 800 вылетов, нанеся 71 тысячу ударов по инфраструктуре террористов, при этом ликвидировала 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1,5 тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира", — сказал Шойгу.

Он добавил, что всего от боевиков освобождено 499 населенных пунктов на 12 360 квадратных километрах сирийской территории.

"В целом проведенная операция позволила решить ряд геополитических задач, нанесен существенный ущерб международной террористическим организациям в Сирии, остановлено их распространение в регионах, нарушена финансовая подпитка бандформирований и системы их ресурсного обеспечения, предотвращен распад сирийского государства, прервана цепь "цветных революций" и на Ближнем Востоке, и в Африке", — отметил глава военного ведомства.

Специалистами международного противоминного центра вооруженных сил было очищено и обезврежено почти 27 тысяч взрывоопасных предмета на 1420 гектарах, только в освобожденном Алеппо обнаружено и обезврежено 66 тысяч тонн взрывоопасных веществ.

Кроме того, по словам Шойгу, к российским поставкам гуманитарной помощи Сирии подключились ООН, Армения, Белоруссия, Сербия, Индия, Китай, Казахстан. "Только в осажденный Дейр-эз-Зор парашютным способом с использованием российский платформ доставлено порядка 2,5 тысяч тонн гуманитарных грузов", — сказал он.

Министр также отметил, что запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон. К режиму прекращения огня уже присоединились 1074 населенных пунктов с общим населением около трех миллионов человек, 108 тысяч беженцев вернулись в свои поселения. "Девять тысяч боевиков сложили оружие", — добавил глава Минобороны.