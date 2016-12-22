США
23.1223 декабря05:24МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя

Тема:
Главное за 22 декабря 2016 года (13)
16:3622.12.2016
(обновлено: 18:32 22.12.2016)
91455317
Президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. 22 декабря 2016
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но, чтобы сохранить это положение, нельзя расслабляться, недопустимы сбои в модернизации армии и флота и системе подготовки войск, заявил Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

Российские военные. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
ВС получили более 5,5 тысяч единиц вооружения и техники в 2016 году
Выступая в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, Путин поблагодарил российских военных за четкое выполнение поставленных задач в нынешнем году и поставил задачи на 2017 год.

В свою очередь министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил, что военные выполнили цели по нейтрализации угрозы РФ со стороны ПРО США в Европе, отметил возросшую антироссийскую активность НАТО и рассказал о переломе в борьбе с международными террористами в ходе операции в Сирии.

После заседания Путин провел рабочее совещание с командующими войсками военных округов РФ.

Модернизация армии и боевая подготовка

В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота, их переоснащение шло ритмично, в соответствии с графиком, отметил Путин в своем выступлении на коллегии.

"На должном уровне поддерживалось состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета. Отмечу, что доля современного вооружения в ядерных силах составила почти 60 процентов", — сказал глава государства.

Комплекс Ракетных войск стратегического назначения проходит по Красной площади. 1965 год
© РИА Новости. Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Ядерный козырь: роль РВСН в ракетной гонке
Кроме того, существенно вырос уровень боевой подготовки войск, что убедительно показали итоги стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016", успешное проведение которого повысило защищённость южных рубежей России, в том числе от террористических угроз, помогло отработать организацию территориальной обороны в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, отметил Путин.

Президент отметил и прошедшие в течение года четыре внезапные проверки боеготовности войск.

"Они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях", — сказал Путин.

"Минобороны надо детально проанализировать результаты проверок и учитывать их в планах боевой подготовки на будущее, а также при организации других мероприятий подобного рода", — добавил он.

Проверка Сирией

Потенциал российских Вооруженных Сил прошел проверку на прочность и в борьбе с международными террористами в Сирии, отметил Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Шойгу рассказал о роли военного образования в условиях перевооружения
"Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков", — сказал глава государства.

Путин отдельно отметил большую помощь, которую ВС РФ оказывают мирным сирийским гражданам; так, передано уже почти 800 тонн только продуктов и медикаментов.

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Погрузка аэромобильного госпиталя МЧС России для отправки в Сирию

"Хочу ещё раз поблагодарить руководство и личный состав Вооружённых Сил, участвующих в операции, за профессионализм и мужество", — сказал президент.

Россия сильнее всех, но расслабляться нельзя

Россия в настоящее время превосходит всех возможных агрессоров, но, несмотря на это, даже минутная расслабленность недопустима, подчеркнул президент.

"Уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого", — сказал Путин.

Боевая работа российских Су-25 с АвБ Хмеймим в сопровождении сирийских МиГ-29. Архивное фото
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Барак Обама назвал Российскую армию "второй по мощи в мире"
"В то же время хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации Армии и Флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий. Мы даже не успеем заметить. Поэтому от вас очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет", — добавил глава государства.

Россия может отразить любую агрессию за счет ядерных и обычных оборонительных средств, которые требуют постоянного совершенствования, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Мы сильнее за счет того, что придерживаемся оборонительной стратегии, и у нас основное внимание уделяется наращиванию оборонительных возможностей, не забывая об экспедиционных наступательных возможностях", — сказал РИА Новости Мураховский. Он отметил, что оборонительные возможности Вооруженных сил РФ адекватны угрозам на всех стратегических направлениях.

"Но президент России прав и в том, что вся система Вооруженных сил РФ требует непрерывного совершенствования. Это такая система, где останавливаться нельзя, где надо бежать все время", — добавил Мураховский.

Правильно выбранная стратегия развития оборонно-промышленного комплекса позволила российской армии достичь уровня, на котором она способна противостоять "любому потенциальному агрессору", считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AFP 2016/ Karen Bleier
Еще не друг, но уже не враг. Трамп вычеркнул Россию из списка угроз
"Сегодня оборонно-промышленный комплекс и армия заработали на полную мощность и обеспечивают целую линейку перспективных вооружений в различных сферах: в сфере воздушного, космического пространства, морского пространства, и, конечно, наземные силы тоже получили самые новейшие комплексы вооружений", — сказал РИА Новости эксперт.

По словам Ивашова, то, что армия РФ продемонстрировала на сирийском фронте на Ближнем Востоке, показывает реальную силу России как "геополитического игрока" на международной арене.

"Мы не просто пошли защищать президента (Сирии) Башара Асада или сохранять целостность (сирийского) государства. Российские силы пошли остановить разрушительный мировой процесс. В этом сегодня сила", — заключил эксперт.

Ключевые задачи на будущий год

Путин назвал ключевые задачи, на решении которых Минобороны должно сосредоточиться в 2017 году.

Российская армия. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, что делает Россию сильнее "любого возможного агрессора"
Во-первых, требуется обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы.

Предстоит укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счёт ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Стратегические неядерные силы должны быть выведены на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на марше в Московской области

"Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН, в Воздушно-космических войсках, еще больше – на море, в сухопутных войсках. Нужно совершенствовать системы разведки и связи", — сказал Путин.

Во-вторых, важно выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнение заданий гособоронзаказа. Путин отметил, что к 2021 году предстоит достичь установленных показателей оснащённости войск современным вооружением и техникой на уровне не менее 70 процентов.

Учения НАТО в Черном море. Архивное фото
© AFP 2016/ Daniel Mihailescu
Москва не ожидает, что власти США в одночасье откажутся от расширения НАТО
"Надо отдавать себе отчет в том, что для столь масштабной программы перевооружения пять лет – это не такой уж большой срок. Любое промедление в выполнении её заданий может вызвать сбой в производственной цепочке, восстановить который потом будет весьма сложно. Поэтому санкции за срыв контрактов должны быть максимально строгие. При этом важно оперативно выявлять причины нарушений и своевременно их устранять", — сказал Путин.

Третьей ключевой задачей Путин назвал четкое отслеживание любых изменений баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ. Требуется своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз России. Эти планы надо будет синхронизировать с ранее утвержденными, обновленными документами перспективного планирования — доктриной информационной безопасности России и стратегии научно-технологического развития страны.

Кроме того, в приоритетах оперативной и боевой подготовки должно быть внедрение новейших средств и программ обучения, добавил Путин.

Отдельно президент подчеркнул важность максимального использования новых возможностей в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, которые проявляют большой интерес к российским вооружениям и технике, доказавшим свою эффективность в ходе операции в Сирии.

Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России. Архивное фото
© Фото: Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Путин рассказал об операции России в Сирии и о возможностях армии
Также Путин назвал заботу о личном составе и укрепление социальных гарантий солдат и офицеров важнейшим вкладом в воспитание молодого поколения защитников Родины, залогом престижа и авторитета воинской службы.

Антироссийские действия НАТО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на коллегии, отметил, что в 2016 году отмечалось расширение характера и географии вызовов, возрастание роли военной силы в международных отношениях.

Отдельно Шойгу остановился на действиях НАТО.

Североатлантический альянс вместо совместной борьбы с терроризмом объявил Россию главной угрозой и наращивает военный потенциал у российских границ, отметил министр обороны.

Военнослужащие Западного военного округа
© РИА Новости. Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Приучение к миру: что 20-я армия делает у западных границ России
"На 26 миллиардов долларов увеличен бюджет стран Североатлантического альянса, который составил 918 миллиардов. Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальона и тактические группы, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск", — сказал Шойгу.

Число полетов самолетов-разведчиков стран НАТО у границ РФ за 10 лет увеличилась в 3 раза, у западных границ — в 8 раз. Для сравнения, в 1990-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298, в 2016 году их насчитывалось уже 852, сообщил Шойгу.

Шойгу отметил, что это вынудило Россию на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и Арктике.

По его словам, общая интенсивность ведения морской разведки вблизи российских территориальных вод увеличилась в 1,5 раза. "Мы… решительно пресекаем любые попытки нарушать российские морские границы", — подчеркнул Шойгу.

Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула
© РИА Новости. Антон Денисов
Перейти в фотобанк
"Россия у порога". В НАТО хотят перевоспитать Трампа
Помимо этого, в 2016 году НАТО вдвое нарастил интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссийскую направленность, добавил министр.

"В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. В последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны", — отметил Шойгу.

В целом, ни одно учение иностранных государств не осталось без внимания, особенно в приграничных районах, результаты каждого из них проанализированы и учтены в учебно-боевой деятельности войск, сообщил министр.

Нейтрализация угрозы от ПРО США

Российские военные выполнили утвержденное президентом России решение по нейтрализации угрозы РФ со стороны ПРО США в Европе, сообщил Шойгу.

Он отметил, что система ПРО США в Европе выведена на уровень начальной оперативной готовности, ее элементы развертываются в Японии, а в будущем году начнут разворачиваться в Южной Корее.

Военная техника на военном аэродроме в Чугуево Харьковской области
© РИА Новости. Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Украинский прогноз: "Гром" над Россией
Эксперты неоднократно подчеркивали, что создаваемая система ПРО США в Восточной Европе может без труда быть переоборудована для применения ракет средней дальности с целью уничтожения средств управления стратегическими ядерными силами России и их центров принятия решения.

"Универсальность пусковых установок Мк-41 системы ПРО позволяет скрытно, после небольшой доработки, разместить в них крылатые ракеты "Томагавк". Количество таких ракет у наших границ может насчитывать от 150 до 300 единиц с дальностью действия до 2400 километров. Подлетное время ракет к западным границам России составит менее 10 минут", — сказал Шойгу.

© РИА Новости. Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
АПЛ "Владимир Мономах" прибыла к месту постоянного базирования на Камчатку

"Решение по нейтрализации этой угрозы, утвержденное Вами, Владимир Владимирович, выполнено", — доложил министр.

Планомерное перевооружение

Вооруженные силы РФ не втягиваются в гонку вооружений, а лишь планомерно выполняют программу перевооружения, подчеркнул Шойгу.

Ракетный комплекс Искандер-М во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс неполноценности: чем "Искандер" тревожит НАТО
Оснащенность частей постоянной готовности вооруженных сил России современными образцами вооружений и военной техники в 2016 году доведена до 58,3 процента, сообщил министр. Шойгу добавил, что уровень исправности военной техники в 2016 году также увеличился, достигнув 94 процентов.

В 2016 году впервые в современной истории России по ее периметру создано сплошное радиолокационное поле систем предупреждения о ракетном нападении.

"Успешно завершились государственные испытания трех новых радиолокационных станций высокой заводской готовности "Воронеж" — в Орске, Барнауле, Енисейске. В 2017 году они заступят на боевое дежурство. Доведена доработка трех действующих радиолокационных станций в Барановичах, Мурманске и Печоре с применением технологии высокой заводской готовности", — сказал Шойгу.

Четыре новых полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), вооруженные подвижными комплексами "Ярс", заступили на боевое дежурство в этом году, Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными самолетами: двумя Ту-160 и двумя Ту-95МС. Группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота усилена ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Владимир Мономах". В Вооруженные Силы поставлена 41 новая баллистическая ракета. Это позволило достичь уровня оснащения ядерной триады современным вооружениями в 60%.

Вячеслав Смирнов (в центре) на учредительном собрании московского регионального отделения Всероссийской политической партии Правое дело
© РИА Новости. Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Политолог: Россия способна шесть раз уничтожить США ядерным ударом
Кроме того, в 2016 году Воздушно-космические силы РФ получили 139 современных летательных аппаратов, четыре зенитных полка были перевооружены на зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф".

Самолеты дальней авиации выполнили 17 полетов на воздушно-патрулируемые этапы Норвежского, Северного, Черного, Японского и Желтого морей, западную часть Тихого и северо-восточную часть Атлантического океана, а также в арктическую зону

© Министерство обороны РФ
Загрузка баллистических ракет РС-24 "Ярс" в пусковую установку. Кадры Минобороны

В вооруженные силы в 2016 году были поставлены 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов. "Сформированы 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Всего на вооружении находится более 600 комплексов с 2 тысячами беспилотных летательных аппаратов", — рассказал министр. По словам Шойгу, интенсивность полетов беспилотных летательных аппаратов по сравнению с 2015 годом увеличилась в полтора раза.

Армия получила и 22 тысячи современных средств связи, в текущем году их было поставлено на 6% больше, чем в 2015 году, и в результате оснащенность ВС современной техникой связи доведена до 49%.

В 2016 году завершен комплекс работ по обустройству военных объектов в Арктике, закончены работы на Новосибирских островах, архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, отметил Шойгу.

На учениях морской пехоты Тихоокеанского флота. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Силуанов заявил, что Россия в 2017 году продолжит модернизацию армии
Что касается планов на 2017 год, то армия примет меры по усилению группировок на западе и юго-западе, а также в Арктике, заявил Шойгу.

Оснащенность ВС РФ новым вооружением в 2017 году должна составить более 60%, добавил министр. Четыре зенитно-ракетных полка Воздушно-космических сил РФ в 2017 году предстоит оснастить комплексами С-400.

Минобороны России совместно с российскими топливными компаниями введет до конца 2017 года в эксплуатацию 23 топливозаправочные станции, сказал Шойгу. Министерство обороны уже получило со стороны нефтяных компаний 12 миллиардов рублей, а общий объем инвестиций на все заправочные комплексы составит 18 миллиардов рублей, добавил он.

На новый качественный уровень вышла работа национального центра управления обороны РФ, оперативность принятия решений в Вооруженных силах по критически важным вопросам увеличилась за последнее время в три раза, сообщил министр.

"С учетом сирийского опыта был наработан дивизионный комплект единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Это позволило сократить время на принятие решения и планирование боя командиров и штаба", — добавил Шойгу.

Перелом на сирийском направлении

В освобожденных районах восточного Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Проще, чем с США: Россия будет договариваться по Сирии с Турцией и Ираном
Шойгу отдельно рассказал о результатах операции ВС РФ против международных террористов в Сирии. Она предотвратила распад сирийского государства, отметил министр обороны.

"Основные задачи, поставленные Вооруженным силам перед началом операции в Сирии, выполнены. Действия ВКС России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране", — подчеркнул Шойгу.

"С начала операции российская авиация совершила 18 тысяч 800 вылетов, нанеся 71 тысячу ударов по инфраструктуре террористов, при этом ликвидировала 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1,5 тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира", — сказал Шойгу.

Он добавил, что всего от боевиков освобождено 499 населенных пунктов на 12 360 квадратных километрах сирийской территории.

"В целом проведенная операция позволила решить ряд геополитических задач, нанесен существенный ущерб международной террористическим организациям в Сирии, остановлено их распространение в регионах, нарушена финансовая подпитка бандформирований и системы их ресурсного обеспечения, предотвращен распад сирийского государства, прервана цепь "цветных революций" и на Ближнем Востоке, и в Африке", — отметил глава военного ведомства.

Ситуация в восточном Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Обама vs Трамп: жесткий клинч на "сирийской почве"
Специалистами международного противоминного центра вооруженных сил было очищено и обезврежено почти 27 тысяч взрывоопасных предмета на 1420 гектарах, только в освобожденном Алеппо обнаружено и обезврежено 66 тысяч тонн взрывоопасных веществ.

Кроме того, по словам Шойгу, к российским поставкам гуманитарной помощи Сирии подключились ООН, Армения, Белоруссия, Сербия, Индия, Китай, Казахстан. "Только в осажденный Дейр-эз-Зор парашютным способом с использованием российский платформ доставлено порядка 2,5 тысяч тонн гуманитарных грузов", — сказал он.

Министр также отметил, что запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон. К режиму прекращения огня уже присоединились 1074 населенных пунктов с общим населением около трех миллионов человек, 108 тысяч беженцев вернулись в свои поселения. "Девять тысяч боевиков сложили оружие", — добавил глава Минобороны.

Комментировать
+
Безопасность
Обсуждение
7 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.