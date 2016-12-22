Два российских соединения перевооружились на "Искандер-М" в 2016 году

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Два ракетных соединения перевооружены на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в этом году, сообщил журналистам начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
Также, по его словам, в войска поступают новые средства артиллерийской разведки, средства управления, а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".
"Кроме того, уделяется внимание оснащению наших подразделений современными противотанковыми средствами, такими как "Хризантема-С". Они планово поступают в войска в соответствии с программой госвооружения", — отметил начальник войск.