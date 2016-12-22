Аналитик: Россия может отразить любую агрессию за счет своих вооружений

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия может отразить любую агрессию за счет ядерных и обычных оборонительных средств, которые требуют постоянного совершенствования, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что Россия сегодня сильнее, чем любой ее потенциальный противник, но расслабляться нельзя.

"Мы сильнее за счет того, что придерживаемся оборонительной стратегии, и у нас основное внимание уделяется наращиванию оборонительных возможностей, не забывая об экспедиционных наступательных возможностях", — заявил РИА Новости в четверг Мураховский.

"Если говорить об обычных вооружениях, то Россия — единственная в мире страна, которая имеет разветвленную, например, комплексную эшелонированную систему противовоздушной обороны — от переносных зенитных ракетных комплексов до систем оперативно-стратегического уровня С-400. Кроме того, мы имеем широкие возможности по нанесению ударов высокоточным оружием, например, крылатыми ракетами морского и воздушного базирования", — сказал военный эксперт.

Он считает, что оборонительные возможности Вооруженных сил РФ адекватны угрозам на всех стратегических направлениях. "Мы, в принципе, можем отразить любую возможную агрессию. Если же вести речь о стратегических ядерных силах, у нас — паритет с США. Есть гарантия взаимного уничтожения, чтобы никто даже не подумал об агрессии", — уверен аналитик.

"Но президент России прав и в том, что вся система Вооруженных сил РФ требует непрерывного совершенствования. Это такая система, где останавливаться нельзя, где надо бежать все время", — заключил Мураховский.