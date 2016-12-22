Путин отметил, как много нужно сделать для укрепления ядерной триады России

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что еще многое предстоит сделать по линии укрепления ядерной триады России.
"Но, разумеется, многого и не хватает. Министр только что говорил об этом, когда формулировал задачи на 2017-й и последующие годы. Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН (Система предупреждения о ракетном нападении), в воздушно-космических войсках, еще больше на море, сухопутных войсках", — сказал Путин.
"Нужно совершенствовать системы разведки и связи. Нам еще много предстоит сделать", — добавил президент.