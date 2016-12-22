Путин отметил, как много нужно сделать для укрепления ядерной триады России

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что еще многое предстоит сделать по линии укрепления ядерной триады России.

После выступления министра обороны РФ Сергея Шойгу на итоговой коллегии ведомства, Путин отметил, что за последние годы многое сделано для повышения обороноспособности страны.

"Но, разумеется, многого и не хватает. Министр только что говорил об этом, когда формулировал задачи на 2017-й и последующие годы. Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН (Система предупреждения о ракетном нападении), в воздушно-космических войсках, еще больше на море, сухопутных войсках", — сказал Путин.

"Нужно совершенствовать системы разведки и связи. Нам еще много предстоит сделать", — добавил президент.