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Безопасность

Россия сильнее любого потенциального агрессора, заявил Путин

13:2522.12.2016
(обновлено: 14:21 22.12.2016)
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Президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Путин напомнил Минобороны об ответственности за модернизацию войск
При этом глава государства подчеркнул, что военным не стоит расслабляться.

"Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться", — сказал Путин, подчеркнув, что Россия даже не успеет этого заметить.

Президент также обозначил ключевые задачи, стоящие перед российскими военными в 2017 году.

"Важно выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнения заданий гособоронзаказа", — отметил Путин.

Президент РФ В.Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Путин отметил, как много нужно сделать для укрепления ядерной триады России
По его словам, Минобороны также должно обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, президент призвал укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что оснащенность российской армии новым вооружением в 2017 году должна составить более 60%.

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Безопасность
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172 пользователя оставили 539 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (519)
  • RedHare1 в ответ пользователю Алексей Репин(показатьскрыть)
    Алексей Репин, присоединяюсь к Вам, на мой взгляд, стоит подумать и перенять опыт инженера Гарина из произведения А.Толстого: для выявления потенциальных предателей стоит создать "отдел провокации"
    03:04
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2, и они его послушались, а могли бы нас ох как напрячь.
    03:06
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2, ну не в храме же!
    03:08
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2, да уж про Восточную Пруссию до того, как выдворили немцев - мне порассказали... Не могу осуждать наших людей, сам в этой ситуации не был. Если провоевал 4 года, вернулся - а всю семью немцы убили? Село сожгли, ничего не осталось, даже могилок?
    03:13
    23.12.2016
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  • Richard Din в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2,
    Феодализм - это система государственного устройства, где власть принадлежит крупным собственникам земли и других ресурсов.
    Существование частных владельцев заводов не означает феодализма. Частные предприятия есть во всём мире, это основная экономическая модель.

    --Система Платон требует на обслуживание от государства 17 млрд. руб., а собирает 10 млрд., принадлежащие братьям - дзюдоистам. Это официально.

    И кто это заявил "официально"? Эхо Москвы или РБК?
    С сайта Платона: за год работы системы с 15.11.2015 по 15.12.2016 собрано 18,147 млрд. руб.
    По сообщению Ведомостей, оплата оператору составляет 10 млрд.
    Платон принадлежит не "братьям-дзюдоистам", а государству. «РТ-Инвест транспортные системы» является лишь концессионером, четверть акций которого принадлежит госкорпорации Ростех.

    Вы настроены предвзято и не владеете материалом, излишне доверяя чьим-то непроверенным слухам.
    03:27
    23.12.2016
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  • Richard Din в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2,
    как бы, до 1917г. Российская Империя была мощной процветающей державой. А после великого большевистского переворота куда-то подевались поезда и километры железных дорог, резко сократились посевные площади и поголовье скота, Россия из экспортёра пшеницы превратилась в импортёра, потом наступило раскулачивание, голод, репрессии, когда газом отравили 50 тысяч русских партизан, противостоящих перевороту.
    Ленин как раз и погрузил страну в разруху на деньги запада. Изначальная цель была ослабить Россию и потом добить Гитлером. Но тут внезапно появился Сталин.

    --megamas2,
    Феодализм - это система государственного устройства, где власть принадлежит крупным собственникам земли и других ресурсов.
    Существование частных владельцев заводов не означает феодализма. Частные предприятия есть во всём мире, это основная экономическая модель.

    --Система Платон требует на обслуживание от государства 17 млрд. руб., а собирает 10 млрд., принадлежащие братьям - дзюдоистам. Это официально.

    И кто это заявил "официально"? Эхо Москвы или РБК?
    С сайта Платона: за год работы системы с 15.11.2015 по 15.12.2016 собрано 18,147 млрд. руб.
    По сообщению Ведомостей, оплата оператору составляет 10 млрд.
    Платон принадлежит не "братьям-дзюдоистам", а государству. «РТ-Инвест транспортные системы» является лишь концессионером, четверть акций которого принадлежит госкорпорации Ростех.

    --Хотел сдать Россию в концессию США для подъёма экономики

    ну да, цивилизаторы непрошенные. У них все государства числяться в списке отсталых, пока им не подчиняются, и не дают себя грабить. Помнится, ещё индейцев как-то цивилизовали до такой степени, что вымерли миллионы из них. Остальных загнали в резервации.
    Им не экономика наща нужна, а природные богатства, территория и послушные рабы.
    03:40
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2, и Вы, человек явно с техническим образованием, в это верите? Ну, хорошо, включите образование: граница атмосферы (её плотность уже сильно тормозит объект) - 120 километров. Далее разность плотности воздуха по высоте не даст точно просчитать точку входа для попадания по баллистической траектории. А "рулить" на скорости 26 000 км/час невозможно - оторвёт любые "рулилки" и разрушит сам одъект. Так что точность болванки сильно преувеличена: километров 30 - вот что по итогу. Шахта рассчитана на попадание ЯУ в километр - выдержит. Рекомендую вам посмотреть документальные кадры высадки с вертолёта на полигон Сухой Нос на Новой Земле в 1961 году спустя 2 часа после взрыва "Царь-Бомбы" - 58 мегатонн. Так что не верьте очередной "пилке денег" у наших потенциальных партнёров.
    03:44
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2, таки согласен с Вами - именно бандиты - вполне вменяемые люди, знают, чего хотят, слово стараются держать. Я, конечно, не стал бы им слишком уж доверять (верь себе!) Ну а оборотни, да, с ними лучше дел не иметь.
    03:47
    23.12.2016
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  • Richard Din в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2,
    ну Вы и бред несёте, однако )
    речь не идёт о дружбе. Речь идёт об экономическом и военном союзничестве и партнёрстве. Каждая страна преследует свои интересы. Для нас партнёрство взаимовыгодно.

    Не надо приписывать Путину нелепые фразы.
    Сравнивать по уровню жизни 90-е и современность - это небо и земля. Тогда народ был нищий. Зарплаты задерживали по пол-года. В стране была полная разруха, от армии остались рожки да ножки.
    За 16 лет всё поменялось - мы стали крупной сильной мировой державой, развили связи со всем миром.
    03:47
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю сергей(показатьскрыть)
    сергей, как говаривал один не еврей и даже граф: "Не могу молчать!" Итак, просто почитайте Талмуд: евреи - избранная богом нация, бог отдал евреям все народы для услужения... А, если вы подзабыли, Талмуд - священная книга евреев!
    03:52
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю Владимир Рустичек(показатьскрыть)
    Владимир Рустичек, эх, хорошо Вы про Кока-Колу! По этому решил встрять: когда в "Магните" она становится дешевле "Санокса" беру Кока-Колу для отмывания унитаза! Отмывает прекрасно! Только пить это детище американской технологии - увольте!
    03:56
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2, так пусть не пугаются пока: мы разворачиваем дополнительные соединения в Северо-Западном, Центральном и Южном ВО! А как развернём - проведём учения, вот тогда пусть пугаются сколько хотят!
    04:06
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2, Гайзеру "шьют уголовку", а не "политику". Его подельники дают признательные показания.
    04:12
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • RedHare1 в ответ пользователю Алексей Репин(показатьскрыть)
    Алексей Репин, хороший, хороший писатель. Особенно его "Пошехонская старина"
    04:14
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • RedHare1 в ответ пользователю Алексей Репин(показатьскрыть)
    Алексей Репин, видели, было видео, стоят на коленях, руки - за голову. Чтобы плакали - не заметил.
    04:15
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • RedHare1 в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2, а данные для ООН - считали укры!
    04:23
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2, а он умер в сентябре 99-го, а на Новый год его двойник заявил: "Я устал, я ухожу" - так что бить дубиной было некому! Дачу тушить надо было (истреблять террористов на территории России).
    04:27
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю Федалла с Пекода(показатьскрыть)
    Федалла с Пекода, даже в 1974 году на территории США не осталось ни одной боеготовой части - все были во Вьетнаме! Высаживайся на здоровье!
    04:29
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • RedHare1 в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2, какого это Вы мнения о русских генералах? Вы с Колчаком не путаете? А с удирающими в 2008 от наших войск отставными американскими генералами? Нет? Так вот, в 2008 году возглавляя наступающих генерал Хрулёв ЛИЧНО В БОЮ застрелил двух "носителей свободы и демократии" в грузинской военной форме в голову с расстояния метров 10. У одного из них в руке была граната с вырванной чекой - она взорвалась и генерал Хрулёв получил осколочное ранение голени. А теперь скажите, кто из американских генералов за последние 30 лет ЛИЧНО В ПЕРВЫХ РЯДАХ участвовал во встречном бою?
    04:38
    23.12.2016
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  • RedHare1 в ответ пользователю megamas2(показатьскрыть)
    megamas2, а как с женой Асада? Она - суннитка! А как с тысячами суннитов в том числе, подписавшим перемирие с армией Асада?
    04:40
    23.12.2016
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