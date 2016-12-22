Путин оценил внезапные проверки боеготовности Вооруженных сил

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Внезапные проверки боеготовности в Вооруженных силах РФ подтвердили возможность оперативной переброски войск на большие расстояния, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"Отмечу также прошедшие в течение года четыре внезапные проверки боеготовности войск. Они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях", — сказал Путин в четверг на заседании коллегии Минобороны России.

"Минобороны надо детально проанализировать результаты проверок и учитывать их в планах боевой подготовки на будущее, а также при организации других мероприятий подобного рода", — подчеркнул президент.