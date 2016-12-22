Путин рассказал, на чем должно сосредоточиться Минобороны

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министерство обороны РФ в 2017 году должно сосредоточиться на обеспечении сбалансированного развития всех видов и родов войск, а также продолжить освоение высокоточного оружия, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"В наступающем году министерству обороны необходимо сосредоточиться на решении следующих ключевых задач: во-первых, обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки управления и радиоэлектронной борьбы", — сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего, за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Стратегические неядерные силы тоже необходимо выводить на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России", — добавил президент.