Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) производит 35% российской инновационной продукции, его доля в экспорте составляет 25%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в четверг.

"Оборонно-промышленный комплекс сегодня — это 1350 предприятий и 2 миллиона человек, и каждый из них — профессионал своего дела. От рабочего до ученого или конструктора. Наша отрасль производит 35% отечественной инновационной продукции, а если взять весь российский экспорт, то доля оборонки в нем 25%", — сказал Рогозин.

Он отметил, что в период затруднений, с которыми столкнулась экономика России, оборонная промышленность компенсирует спад, затронувший некоторые гражданские отрасли. "А ряд предприятий ОПК уже налаживает выпуск гражданской продукции — самолеты, прогулочные суда, морские платформы", — добавил вице-премьер российского правительства.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что экспорт продукции гражданского назначения, которую производят предприятия ОПК, практически отсутствует, его надо развивать.