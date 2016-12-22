В Петербурге заложат малый ракетный корабль "Буря" для ВМФ России

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Петербургское предприятие "Пелла" в субботу заложит малый ракетный корабль нового поколения проекта 22800 "Буря" для Военно-морского флота России, заявил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Двадцать четвертого декабря на судостроительном предприятии "Пелла" (Санкт-Петербург) для Военно-морского флота России будет заложен малый ракетный корабль нового поколения проекта 22800… кораблю присвоено название "Буря", — сказал Дыгало.

На предприятии "Пелла" уже находятся на различных этапах постройки три малых ракетных корабля нового поколения проекта 22800 "Ураган", "Тайфун" и "Шквал". Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тысяч миль.