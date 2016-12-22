Учебный корабль ВМФ РФ "Перекоп" покинул болгарский порт Варна

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" покинул болгарский порт Варна и взял курс на Новороссийск, сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по Военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Учебный корабль "Перекоп" покинул порт Варна (Болгария) после завершения планового ремонта на судоремонтном предприятии "Флотски арсенал" и 22 декабря прибудет в Новороссийскую военно-морскую базу для сдачи курсовых и подготовки к межфлотскому переходу на Балтийский флот к постоянному месту базирования", — сказал он.

По словам Дыгало, для корабля были разработаны и внедрены технические решения по обновлению и автоматизации штурманских классов, установке учебных тренажеров и безбатарейной телефонии, нового сепаратора льяльных вод, станции химической очистки сточных и фановых вод.

Как отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв при постановке задач руководителям военно-морских образовательных учреждений на 2017 год, "наряду с активным развитием учебно-тренажерной базы институтов и училищ, в полном объеме и с высоким качеством должна быть организована морская практика курсантов на учебных и боевых кораблях флотов".

В настоящее время Ленинградская военно-морская база Балтийского флота располагает двумя учебными кораблями "Смольный" и "Перекоп". Они эффективно решают задачи морской практики для будущих офицеров, курсантов Нахимовского военного училища и морских кадетских корпусов.