МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Комедийный актер Кевин Харт будет ведущим 91-й церемонии вручения наград премии "Оскар", которая состоится в феврале 2019 года, сообщила Киноакадемия США.

В своем официальном аккаунте в Instagram академия опубликовала фотографию комика с подписью: "Встречайте нашего нового ведущего. Настраивайтесь на 24 февраля".

Сам Харт также опубликовал в Instagram запись, посвященную этому. Он написал, что очень счастлив, что его выбрали ведущим на церемонию, и отметил, что всегда верил, что однажды у него появится возможность сделать это.

"Я знаю, моя мама прямо сейчас улыбается до ушей. Я хочу поблагодарить мою семью, друзей, фанатов за поддержку", — написал комик.

Кевин Харт известен по ролям в третьей и четвертой частях "Очень страшного кино", фильмах "Смерть на похоронах", "Джуманджи: Зов джунглей", "Думай, как мужчина", а также ситкоме "Американская семейка".