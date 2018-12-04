Минкультуры назначило нового директора РОСИЗО

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минкультуры РФ назначило новым директором музейно-выставочного центра РОСИЗО заместителя директора департамента музеев Софью Грачеву, сообщила на пресс-брифинге во вторник замминистра культуры Алла Манилова.

"Я рада представить вам Софью Грачеву — вашего нового директора. Ранее она занимала должность заместителя директора департамента музеев министерства культуры", — сказала Манилова.

До этого исполняющим обязанности главы учреждения была Вера Лагутенкова, назначенная на этот пост в октябре 2018 года.

Минкультуры ранее заявило, что направило в РОСИЗО комиссию для проверки информации о получении руководством учреждения премий от 3 до 6 миллионов рублей. Проверка подтвердила, что премии на сумму более 15 миллионов рублей получили несколько сотрудников. В РОСИЗО РИА Новости пояснили, что премии были выплачены из внебюджетных средств за эффективную работу. В понедельник глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов сообщил РИА Новости, что ведомство направит в прокуратуру материалы проверки музейного центра.

РОСИЗО — музейно-выставочный центр, одной из задач которого является популяризация художественного наследия и новейшего российского искусства.