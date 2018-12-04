Прощание с Андреем Битовым пройдет в Центральном доме литераторов 7 декабря

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прощание с российским писателем Андреем Битовым, ушедшим из жизни на 82-м году жизни в понедельник, пройдет в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве 7 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.

"Прощание с Андреем Битовым планируется провести 7 декабря в 12.00 в Большом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов", — сказала Замская.

Битов является одним из основателей советского постмодернизма. Обладатель многочисленных международных и российских литературных премий. Автор романов "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже", "Грузинский альбом". Сочинения писателя переведены почти на все европейские языки. —0-